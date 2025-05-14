47% росіян поскаржилася на матеріальне становище: 75% не вистачає на поточні потреби

У 2025 році фінансовий стан майже половини росіян став гіршим, ніж торік.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на результати опитування Anderida Financial Group, що позиціонує себе як компанія, яка управляє фінансами підприємців, за участю майже двох тисяч росіян.

Про погіршення матеріального становища за рік повідомили 47% респондентів; у 40% опитаних рівень заробітку залишився незмінним; 13% учасників опитування заявили про зростання доходів за останній рік.

Більшість респондентів, або 75% із них, зізналися, що часто наявних у них фінансів не вистачає на поточні потреби.

Нагадаємо:

Російська влада готується різко підвищити тарифи для росіян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.