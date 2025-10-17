У Росії готуються звільняти персонал РЖД

"Російські залізниці" готуються вимушено звільняти персонал через фінансові проблеми бюджету, по якому вдарили обвальне падіння вантажоперевезень і зростання ставок за кредитами.

Про це пише The Moscow Times.Глава РЖД Олег Бєлозьоров дав вказівку своїм заступникам і керівникам структурних управлінь до 1 листопада підготувати пропозиції щодо скорочення працівників, а також структурних перетворень і змін у розкладі.

Держкорпорація також вводить обмеження на прийом нових співробітників, розповів представник РЖД. За його словами, йдеться про підвищення ефективності компанії в умовах зниження обсягів роботи і складної економічної ситуації.

"У серпні РЖД відправили співробітників центрального апарату та управлінь доріг у добровільно-примусову неоплачувану відпустку — щомісяця по два дні за свій рахунок. Тепер же стартує повноцінне скорочення штату, яке торкнеться керуючого персоналу", – пише видання, посилаючись на РБК.

З початку війни з Україною РЖД фіксують різке падіння вантажоперевезень: на 3,9% у 2022 році, 0,2% — у 2023-м і 4,1% у 2024-м — рекордну величину за останні 15 років.

За січень–вересень 2025 року перевезення РЖД впали ще на 6,7% у річному вираженні, до того ж у мінусі опинилися майже всі категорії вантажів: вугілля — на 2,3%, кокс — на 16,2%, нафта і нафтопродукти — на 5,3%, цемент — на 13,8%, будівельні вантажі — на 13,1%.

Рекордний обвал — на 26,6% — монополія зафіксувала в перевезеннях зерна.

"Щоб звести кінці з кінцями, РЖД майже на 40% урізали інвестиційну програму, поставивши на паузу найбільші залізничні будівництва, включно з розширенням БАМу і Транссибу для перевезень сировини в Китай", – говориться у публікації.

Загальний обсяг інвестицій з 1,3 трлн рублів було скорочено до 890 млрд, а потім — ще на 32,5 млрд рублів. "Під ніж", зокрема, пішли витрати на оновлення та модернізацію основних фондів, зокрема залізничних колій, а також закупівлю локомотивів і вагонів.

Минулого року чистий прибуток компанії впав у 9 разів, до 13,9 млрд рублів, а за підсумками першого півріччя-2025 — у 23 рази, до 2,7 млрд рублів, згідно зі звітністю за РСБО.

Нагадаємо:

Росія має намір за допомогою Китаю збудувати у тимчасово окупованому Криму транспортну інфраструктуру.

У 2024 році Росія зіштовхнулася зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями.

В Росії в першій половині 2025 року на 17% в річному вимірі скоротився випуск вантажних залізничних вагонів на фоні стрімкого падіння перевезень і зниження виручки АТ "РЖД".

Раніше повідомлялося, що російська залізниця продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень по РФ. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі.





Раніше повідомлялося, що російська залізнична монополія відкладає проєкт вартістю 10 мільярдів доларів, який мав збільшити експорт сировини до Китаю, найбільшого торгівельного партнера РФ. Проєкт розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибу відтерміновано щонайменше до 2026–2027 років.





