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Атаки українських дронів частково паралізували вантажоперевезення на російській залізниці

Віктор Волокіта — 5 червня, 19:59
Атаки українських дронів частково паралізували вантажоперевезення на російській залізниці
The Moscow Times

Російська залізниця продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень по РФ. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно зі статистикою транспортної монополії, до травня обсяги навантаження на мережі РЖД скоротилися на 9,4% у річному вимірі.

У мінусі опинилися майже всі категорії вантажів, а за деякими з них обвал став двозначним.

Навантаження кам'яного вугілля просіло на 3,4%, нафти і нафтопродуктів - на 5,8%, контейнерів - на 6,2%. Перевезення будівельних вантажів впали на 20,7%, чорних металів - на 16%, промислової сировини - на 19,2%, а зерна - на 34,8%.

Крім уповільнення економіки, проблем будівельних компаній, санкцій, що обмежують експорт, по російській залізниці вдарили атаки українських дронів, які у 2025 році досягли рекордних масштабів, розповіло близьке до компанії джерело профільного видання "Гудок".

"Нальоти БПЛА безпосередньо впливають на роботу залізничного транспорту. РЖД (російські залізниці - ред.) про це не говорять, але це явне обмеження перевізного процесу. Коли йде наліт, рух зупиняється", - сказало джерело.

Нагадаємо:

Падіння цін на сировину, посилення санкцій і рекордна з початку 2000-х ставка Центрального банку РФ вдарили по фінансах найбільших російських компаній.

Росія залізниця

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