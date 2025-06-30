РФ хоче, щоб Китай збудував інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму

Росія має намір за допомогою Китаю збудувати у тимчасово окупованому Криму транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму", – йдеться у повідомленні.

За даними СЗРУ, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо Керченського морського порту, який Росія активно використовує для "сірого" експорту та інфраструктури озера Донузлав, де нині розташована база російського військово-морського флоту.

"З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей", – повідомляє СЗРУ.

За даними СЗРУ, загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.

Нагадаємо:

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