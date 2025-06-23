Кремль не знайшов грошей на розбудову залізниці до Китаю

Російська залізнична монополія відкладає проєкт вартістю 10 мільярдів доларів, який мав збільшити експорт сировини до Китаю, найбільшого торгівельного партнера РФ.

Про це пише The Moscow Times.

Проєкт розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибу відтерміновано щонайменше до 2026–2027 років, повідомив заступник гендиректора РЖД Андрій Макаров.

За його словами, компанія планувала почати роботи вже цього року, однак плани змінилися через фінансові труднощі.

Кошти на інші інфраструктурні проєкти РЖД також майже вичерпані. Зокрема, ліміти на коридор "Північ — Південь" закінчаться вже в липні, як і фінансування будівництва підходів до портів Північного Заходу Росії.

Підрядники РЖД є ключовими платниками податків у регіонах. Їх зупинка в Амурській області та Хабаровському краї може мати критичні наслідки для місцевих бюджетів.

Загалом РЖД зменшила інвестпрограму на третину — з 1,3 трлн рублів до 890 млрд. Витрати на БАМ і Транссиб урізали в 3,6 рази, на коридор "Північ — Південь" — у 4,4 рази, на будівництво в Північно-Західному регіоні — у 4,2 рази. Також компанія додатково скоротила витрати на локомотиви і вагони на 32,5 млрд рублів.

Ключовою причиною стала дорожнеча позик. У бюджеті була закладена ставка Центробанку на рівні 16%, але фактично вона сягала 21%. Через це РЖД витратить на обслуговування боргів 688 млрд рублів — майже чверть виручки і в шість разів більше, ніж торік.

Нагадаємо:

Російська залізниця продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень по РФ. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі.

Російська залізнична компанія "РЖД" повідомила, що з 17 червня відновлюється рух пасажирських поїздів за маршрутом Москва - Пхеньян після більш ніж п’ятирічної перерви.