У Росії обвалилося виробництво вантажних вагонів – немає попиту

В Росії в першій половині 2025 року на 17% в річному вимірі скоротився випуск вантажних залізничних вагонів на фоні стрімкого падіння перевезень і зниження виручки АТ "РЖД".

Про це пише The Moscow Times.

"За даними Об’єднання виробників залізничної техніки, за цей період було виготовлено 34,3 тис. одиниць такого транспорту (порівняно з 74,9 тис. одиниць за весь 2024 рік). Найбільш помітно в структурі виробництва впав випуск хоперів (-80% в річному вимірі), критих вагонів (-40%), платформ (-16%)", – говориться у повідомленні.

За статистикою об’єднання, за цей період на 57,3% скоротився і капітальний ремонт "вантажівок" — до 25,1 тис. штук. Ремонт у депо пройшли 195 тисяч вантажних вагонів (зниження на 1,2%). При цьому виробництво вантажних вагонів з осьовим навантаженням 25 тонносил, згідно з даними об'єднання, виросло до 12,7 тис. одиниць (на 14,1%).

Більшість вагонобудівників зіштовхнулися з катастрофічним падінням замовлень. Попит поки що зберігається на деякі види цистерн та хоппери-мінералозвози. В інших категоріях рухомого складу спостерігаємо масштабне зниження рентабельності експлуатації та ставок оренди. Фактично, реального ринкового попиту немає, зазначає видання.

З початку вторгнення в Україну РЖД фіксують різке зниження вантажоперевезень: на 3,9% у 2022 році, 0,2% — у 2023-му та 4,1% у 2024-му — рекордний показник за останні 15 років. За січень–липень 2025 року перевезення РЖД впали ще на 7,3% у річному вираженні.

Причому в мінусі опинилися майже всі категорії вантажів, включаючи зерно, вугілля, нафтопродукти тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська залізниця продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень по РФ. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі.

Раніше повідомлялося, що російська залізнична монополія відкладає проєкт вартістю 10 мільярдів доларів, який мав збільшити експорт сировини до Китаю, найбільшого торгівельного партнера РФ. Проєкт розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибу відтерміновано щонайменше до 2026–2027 років.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози.

Як повідомлялося раніше, АРМА здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп".

Цей пул вагонів належить близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Нова перевозочна компанія", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТІ Менеджмент".