"Перехід у режим виживання": кожна четверта російська компанія скоротила працівників
Російські роботодавці почали активніше скорочувати співробітників на тлі погіршення економічної ситуації.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання РБК.
У 2025 році звільнення провели 25% компаній проти 10% у 2023.
Бізнес, який раніше розширював штати під імпортозаміщення, цифровізацію та нові проєкти, переходить у режим виживання: скорочує витрати, згортає плани та намагається позбутися частини співробітників.
Перші сигнали з'явилися ще у 2024 році, коли про скорочення почали повідомляти великі корпорації, зокрема VK та МТС. У 2025 році тенденція набрала обертів і охопила значну частину ринку.
Наприклад, штат скоротили 14 кредитних організацій, включаючи найбільші банки ВТБ і Сбербанк. Причому останній звільнив 20% співробітників.
Тепер оптимізація персоналу стала стійким трендом на ринку праці, оскільки роботодавці намагаються скорочувати витрати на тлі уповільнення економіки, падіння оборотів і зростаючих витрат, відзначають експерти.
"Великий бізнес більше не вдає, що можна нескінченно зберігати команди в незмінному вигляді, ігноруючи стратегію, ефективність та зміни зовнішнього середовища", — пояснює керуючий партнер Kontakt InterSearch Марина Тарнопольська.
Офіційний прогноз зростання російського ВВП у 2026 році знижено з 1,3% до 0,4%, а прогнозована інфляція зросте з 4% до 5,2%.