Лише третина українців працює офіційно – що Соболев хоче виправити новим трудовим кодексом

На підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 млн людей, з яких працюють близько 13 млн, а сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – лише 10,5 млн.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час форуму "Ринок праці для економіки майбутнього: оновлення трудового законодавства України", передає Укрінформ.

Крім цих показників, ще близько 2,3 млн осіб виключені з ринку праці через інвалідність, а 800 тис. людей віком до 60 років отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикається з певними бар'єрами при працевлаштуванні.

"Фактично зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий (трудовий – ЕП) кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил.

Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною", – каже Соболев про ці проблеми.

Він також зазначає, що з ухваленням нового трудового законодавства в уряді очікують появи 302 тис. нових офіційних або формалізованих робочих місць, а чистий фіскальний ефект від реформи прогнозується на рівні 43,4 млрд грн щороку.

Крім того, після запровадження трудових договорів замість трудових книжок бізнес заощаджуватиме по 5,3 млрд грн, а впровадження електронного документообігу надасть до 226 млн грн прямих адміністративних заощаджень.

"Для працівників передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки, офіційне право на дистанційну, надомну, сезонну, домашню роботу, гнучкий графік – це все буде врегульовано законодавчо.

Відповідно, роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби. Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів, потім все це опиняється у судах", – додає міністр.

Також планується змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці.

Метою уряду є залучення додаткових 4,5 млн людей на ринок праці до 2035 року, в першу чергу – українців.

Наостанок Соболев зазначив, що сподівається на ухвалення Верховною Радою нової редакції трудового кодексу у першому читанні вже в травні.

Нагадаємо:

На початку січня прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має дати старт реформі ринку праці.