Одна з найбільших у світі компаній з дослідження споживчого ринку піде з Росії

Одна з найбільших у світі компаній з дослідження споживчого ринку - американська Nielsen - має намір продати свій підрозділ у Росії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на джерела російського пропагандистського видання "Известия".

За їхніми словами, переговори з потенційним покупцем уже тривають, однак хто може придбати бізнес, співрозмовники видання не уточнили.

Джерело у великому інвестбанку додало, що американська компанія давно розглядала можливість продажу російського активу.

Nielsen працює в Росії з 1994 року, вивчаючи настрої покупців у сегменті товарів повсякденного попиту, а також надаючи статистику для учасників цього ринку.

Дані компанії використовують найбільші російські ритейлери — X5 Retail Group, "Магніт", "Діксі", Metro тощо.

Видання нагадало, що з 1 березня 2026 року російська влада заборонила замовляти дослідження товарних ринків у організацій з часткою іноземної участі понад 20% і річним доходом понад 800 млн руб. Також усі дані про російський ринок повинні зберігатися на території країни.

Для Nielsen це де-факто означає неможливість продовження роботи в Росії.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року повідомлялося, що американський Сitibank — один з найбільших західних банків на російському ринку, що входив до топ-20 в РФ за розміром активів, — остаточно йде з Росії.