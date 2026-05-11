Уряд запускає програму стажування для людей віком 50+

Уряд запускає національну програму дорослого стажування для людей віком понад 50 років "Досвід має значення".

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також Міністерство розвитку громад та територій.

За її словами, потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати.

"Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці", – зазначила очільниця уряду.

Для цього Уряд запускає "Досвід має значення" — національну програму дорослого стажування для людей 50+.

Вона передбачає три ключові етапи:

Перший етап – навчання та підготовку до нового етапу в кар'єрі. Це оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

Другий – зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.

Третій етап – працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програму реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

"Дослідження "Ринок праці після 50 років" показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність", – зазначила Свириденко.

За її словами, водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

"За даними EBA, 75% компаній повідомляють про дефіцит персоналу. З іншого боку – багато людей дорослого віку мають значний професійний потенціал, але для повернення на ринок праці їм потрібно оновити навички та адаптуватися до сучасних умов", – зазначає міністрество.

"Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус — не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар'єрів до роботи", – наголошує Свириденко.

Вона такоє запросила роботодавців відкривати стажування, а людей віком 50 років і більше — подавати заявки на участь.

