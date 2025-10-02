У прифронтових регіонах відновили два стратегічні мости

Цього тижня у прифронтових регіонах завершили реконструкцію двох мостів, які забезпечують важливі логістичні коридори.

Про це проінформувало Міністерство розвитку громад та територій.

Один з мостів зведений ще у 1973 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. Тепер на його місці постала сучасна споруда, спроєктована відповідно до найвищих стандартів надійності та безпеки, зазначає міністерство.

"Новий міст має довжину 48,5 метрів, ширину 9,5 метрів та опори заввишки 6,5 метрів. Конструкція міцна, витримує значні навантаження та забезпечить безперебійну експлуатацію протягом багатьох десятиліть", – запевняють чиновники.

Інший, більш "молодий" міст, збудований у 1992 році, був майже повністю зруйнований під час запеклих боїв. Його довелося відбудовувати фактично "з нуля".

Тепер це сучасна споруда завдовжки 37 метрів і завширшки 14 метрів, з опорами висотою до 4 метрів, розповіли у міністерстві.

"Міст обладнано міцними палями, стійками, ригелями, монолітною плитою, перильним огородженням та сучасною системою освітлення. Така конструкція гарантує його надійність, безпечність і довговічність навіть за високої інтенсивності руху", – говориться у повідомленні.

Поки тривали роботи, біля пошкоджених мостів було зведено тимчасові переправи. Вони дозволили швидко забезпечити транспортне сполучення між населеними пунктами та підтримати рух вантажного й пасажирського транспорту.

Капітальні відновлювальні роботи розпочалися там, де дозволяла безпекова ситуація.

Віцепремʼєр-Міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що відновлення сполучень у прифронтових регіонах має стратегічне значення.

"Це про військову логістику, можливість доставки гуманітарних вантажів та економічну активність регіону. Та насамперед це про людей, які живуть поруч і щодня потребують базових речей – можливості доїхати до лікарні, школи, отримати соціальні послуги чи просто бути на зв’язку зі своїми родинами", – пояснив він.

