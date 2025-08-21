На Дніпропетровщині завершили ремонт головних прифронтових доріг

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області.

Про це повідомило Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Службою відновлення у Дніпропетровській області завершено роботи на 8 автомобільних дорогах, які, зокрема, з’єднують Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську області та дорогах територіального значення.

Над відновленням цих автошляхів працювало понад 20 ремонтних бригад. У межах виконаних робіт відновлено покриття загальною площею 196 905 м². Йдеться про роботи з ліквідації вибоїн та ремонт суцільними картами. Загальна протяжність ділянок ремонту – близько 200 км.

"Автомобільні дороги на сході області - це не лише шляхи сполучення між громадами. Вони надважливі для евакуації, перевезення гуманітарних вантажів, оборони та військової логістики. Саме тому ремонт прифронтових доріг – одне із пріоритетних завдань", – написало агентство у Telegram.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб. Дві третини тих коштів акумулюється саме на прифронтові дороги і регіони.

Уряд ухвалив рішення про те, що до 100% працівників критично важливих компаній, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій, можуть отримати бронь від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що на півдні Одеської області планують збудувати новий міст через Дунай. Йдеться про будівництво моста у селі Орлівка в Ізмаїльському районі, який на іншому боці Дуная веде до румунського міста Ісакча.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону "Ягодин – Дорогуськ" між Україною та Польщею.