Агентство відновлення розповіло, скільки доріг відремонтувало від початку року

З початку року служби відновлення ліквідували на автошляхах пошкодження, руйнування та деформації дорожнього покриття на загальній площі 3,6 млн м², у тому числі 2,4 млн м² на автомобільних дорогах у прифронтових регіонах.

Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Агентство відновлення запевняє, що ремонт прифронтових шляхів серед пріоритетів. "Це забезпечення військової логістики та евакуації поранених. Такі роботи складають понад 70% загального обсягу", – говориться у повідомленні.

Також роботи з експлуатаційного утримання виконуються на під’їздах до пунктів пропуску через державний кордон, на важливих логістичних маршрутах, які відіграють ключову роль у сполученні між регіонами та громадами.

Найактивніше роботи проводяться у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, зазначає агентство.

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області. Загальна протяжність ділянок ремонту – близько 200 км.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб. Дві третини тих коштів акумулюється саме на прифронтові дороги і регіони.

На Херсонщині 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів планують облаштувати антидроновими сітками.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.