Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території

Кабмін планує виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

З зазначених коштів:

333 млн грн на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду Держбюджету скерують для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень.

96 млн грн на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині. Цим коштом профінансують підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб уникнути проблем із водою і гарантувати нормальні умови життя для понад 200 тисяч жителів громад.

128 млн грн із резервного фонду скеровують на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини, яка була пошкоджена внаслідок російських атак у червні цього року.