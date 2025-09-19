На Львівщині відновили ремонт мостів

На Львівщині на автомобільній дорозі Сколе – Славське одразу кілька дорожніх бригад ведуть будівельні роботи на 5 мостових переходах.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"Споруди на цій дорозі перебували в аварійному стані та потребували капітального відновлення", – говориться у повідомленні.

"Дорога Т-14-24 забезпечує стале транспортне сполучення між громадами та є важливою для розвитку туризму, економіки й соціальної інфраструктури у гірському регіоні Львівщини", – повідомляє агентство.

Наразі фахівці виконали ремонтні роботи на правій смузі руху. Вони провели демонтаж пошкоджених елементів споруд та влаштували нові, уклали два шари асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім укріпленням основи.

На одному із мостів завершили монтаж ригелів, підферменників і розпочали монтаж балок та встановили бар’єрне та перильне огородження.

Також розпочали роботи з демонтажу пошкоджених елементів споруд на лівій стороні. Автомобільний транспорт скеровано вже відремонтованою смугою руху у реверсному порядку.

Нагадаємо:

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію. Тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів розташований на дорозі Залісся — Заворичі.

З початку року служби відновлення ліквідували на автошляхах пошкодження, руйнування та деформації дорожнього покриття на загальній площі 3,6 млн м², у тому числі 2,4 млн м² на автомобільних дорогах у прифронтових регіонах.

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області. Загальна протяжність ділянок ремонту – близько 200 км.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб. Дві третини тих коштів акумулюється саме на прифронтові дороги і регіони.