На прифронтові дороги йдуть дві третини виділених бюджетних коштів – Кулеба

У 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб.

Такі дані озвучив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Укрінформ.

Потреби галузі оцінюються на рівні 25 млрд грн, однак попри це, пріоритетом залишається підтримка інфраструктури в зоні бойових дій, зазначив він під час години запитань до уряду.

"Дві третини тих коштів, які в нас сьогодні є, ми акумулюємо саме на прифронтові дороги і регіони, які потребують цього в першу чергу", — зазначив Кулеба.

Він також нагадав, що уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування у розмірі 5,2 млрд грн на військову логістику та евакуаційні маршрути. Це рішення було ініційоване Генеральним штабом, Міністерством оборони та відпрацьоване з медичними службами військових сил.

За словами міністра, йдеться насамперед про критично важливі маршрути, які забезпечують постачання, евакуацію та медичну допомогу — так звані "дороги життя".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів перенаправив майже 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Буде використано залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури і кошти, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки.

Раніше також повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив 267 млн євро для модернізації автошляху М-06, що з’єднує Київ зі Словаччиною та Угорщиною.

Автошлях М-06, що з’єднує Київ із Словаччиною та Угорщиною, який зазнав значного додаткового навантаження під час війни"і. Кредит буде спрямований на терміновий ремонт окремих ділянок автомагістралі.

Також повідомлялося, що Держаудитслужба зупинила виконання договору на ремонт дороги вартістю 390 млн грн поблизу зони бойових дій. Держаудитслужба під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення "Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка" виявила порушення законодавства.