У порту окупованого Бердянська встановили пункт пропуску

В морському порту окупованого Бердянська росіяни встановили вантажний пункт пропуску через так званий "державний кордон". Роботи з технічного обладнання пункту планують завершити протягом 2026 року.

Про це пише ЦТС

Росіяни розраховують, що пункт пропуску буде постійним і багатостороннім.

"Російські окупанти розраховують, що в майбутньому річна пропускна здатність об'єкту складатиме близько 4800 членів екіпажів та понад 200 вантажних суден. При цьому, в перспективі розраховують на вантажообіг близько 1,5 млн т вантажів на рік" – говориться у повідомленні.

ЦТС також зазначає, що аналогічний пункт пропуску росіяни планують відкрити і в порту Маріуполь.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ. У планах країни-агресора активізувати вивезення з портів вкраденого в Україні зерна та вугілля.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Раніше влада анексованого Севастополя повідомила, що планує організувати міжнародні контейнерні перевезення в морському порту і що судно-контейнеровоз місткістю 260 контейнерів вже здійснило три рейси між Севастополем та портами Туреччини та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що Об'єднана суднобудівна корпорація Росії готує список верфей на продаж, щоб розпродатиті, які простоюють без замовлень.