Окупаційна влада видає захоплені об'єкти на Херсонщині за новобудову

Окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.

Про це пише сайт "Вгору".

Окупаційну владу Херсонської області неодноразово спіймали на брехні щодо реалізації будівельних проєктів, зазначає видання. Нині незаконний очільник Херсонської області Володимир Сальдо заявив про завершення будівництва урядового кварталу на Арабатській стрілкці.

У лютому 2023 року Сальдо провів екскурсію Арабатською стрілкою для російського віцепрем'єра Марата Хуснуліна. Об’єкт, який оглядали, Сальдо назвав урядовим кварталом. Тепер окупаціна влада запевняє, що основні будівельні роботи завершені, триває внутрішнє оздоблення приміщень.

Проте, як розповіла "Новинам Приазов’я" Радіо Свобода генеральна директорка міжнародної клініки Козявкіна у Трускавці Наталія Козявкіна, будівництво, яке окупанти представляють як нове, це насправді захоплені корпуси української клініки, яка будувалася ще до повномасштабного вторгнення.

Її батько, доктор медичних наук, академік, герой України Володимир Козявкін планував побудувати на Арабатській стрілці медичне містечко. Будівництво InterMedical EcoСity передбачало будівництво 20 тисяч квадратних метрів у першій черзі.

І хоча реалізація проєкту затягнулася, у 2022 році перша черга будівництва була завершена. А вже у лютому 2023 року Сальдо назвав захоплені корпуси клініки "російським урядовим кварталом", які нібито побудували за 9 місяців, зазначає "Вгору".

"Також у вересні 2022 року Володимир Сальдо обіцяв збудувати на Арабатській стрілці не тільки урядовий квартал, але й нове місто на 30 000 людей. Перші жителі мали заселитися в нові будинки у 2025 році, але минуло три роки, міста немає", – говориться у публікації.

Також у сюжеті "Новин Приазов’я" журналіст із Каховки Олег Батурін розповів, що Сальдо анонсував будівництва двох заводів у Генічеській громаді. "Він там обіцяв побудувати домобудівний комбінат та завод з виробництва газобетону. Обіцяв величезні інвестиції, робочі місця. Насправді навіть до рівня фундаменту цим проєктам дуже далеко. Тобто "палаци з повітря" вони будують", – зазначив Батурін.

Нагадаємо:

У російському реєстрі бізнесу після 24 лютого 2022 року зареєстрували понад 3 тисячі компаній, розташованих на території тимчасово окупованої Херсонщини. Багато з них до повномасштабного вторгнення діяли в українському правовому полі, а потім їх або захопили окупанти, або власники добровільно вирішили працювати за законами РФ і продовжувати бізнес в нових умовах.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.