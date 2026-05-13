Захист портів за рахунок портових зборів: ЄБА відреагувала на законопроєкт

Європейська Бізнес Асоціація підтримує фінансування захисту портової інфраструктури за рахунок портових зборів але просить визначити конкретний збір, за рахунок якого відбуватиметься фінансування.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

ЄБА заявляє, що підтримує підхід, за яким фінансування заходів із захисту портової інфраструктури в умовах воєнного стану здійснюватиметься за рахунок портових зборів.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо посилення захисту портової інфраструктури в умовах воєнного стану" від 9 березня 2026 року.

Водночас бізнес наголошує, що для ефективної реалізації таких рішень потрібні чіткі та прозорі механізми взаємодії між державою, військовими та бізнесом.

"Для компаній, які забезпечують логістику, зовнішню торгівлю та безперервність ланцюгів постачання, питання фізичного захисту морських портів є критично важливим", – говориться у повідомленні.

Тож компанії-члени комітету з логістики асоціації вважають логічним і обґрунтованим, щоб частина ресурсу, який генерується функціонуванням портової системи, використовувалася саме на її захист.

Разом з тим бізнес-спільнота наголошує, що запропоновані законопроєктом інструменти потребують зрозумілого механізму реалізації.

Зокрема, йдеться про чіткий розподіл ролей між Адміністрацією морських портів України, Збройними Силами України та бізнесом, який працює на території портів або користується їхньою інфраструктурою.

Бізнес пропонує врахувати підхід, вже протестований у межах урядового експериментального проєкту щодо залучення підприємств до посилення протиповітряної оборони.

Його ключовою перевагою є наявність формалізованої моделі координації між державними органами, військовим командуванням та компаніями.

До того ж під час доопрацювання законопроєкту бізнес просить передбачити визначення конкретного портового збору, за рахунок якого фінансуватимуться заходи із захисту.

Слід чітко визначити ролі і повноваження АМПУ, військового командування, відомчої воєнізованої охорони та суб'єктів господарювання та формалізований порядок ухвалення спільних рішень щодо організації захисту портової інфраструктури.

Бізнес хоча побачити прозорий порядок використання коштів від портових зборів та баланс між безпековими заходами та безперервною роботою портів. А також – "механізми недопущення примусового нав'язування бізнесу послуг відомчої воєнізованої охорони".

Експерти Асоціації готові долучатися до доопрацювання цього документу в рамках роботи Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури та раніше вже надавали свої пропозиції до нього, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні 2026 року повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.