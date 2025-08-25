Росія "відкрила" Маріуполь та Бердянськ для іноземних суден

Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

"Розпорядження підписано прем'єр-міністром країни-агресора рф Михайлом Мішустіним. Це, як вважають представники так званої ДНР, дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області", – пише ЦТС.

Основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно. В планах країни-агресора рф активізувати вивезення з портів вкраденого в Україні зерна та вугілля, зазначає сайт.

Так, раніше сайт повідомляв, що обсяг викрадених надр через Маріупольський порт на місяць становить від 40 до 60 тисяч тонн. А через Бердянський порт минулого року незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна.

Нагадаємо:

Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Роль окупованих Росією території України регіонів у сільськогосподарському секторі Росії зростає.

Так, у Луганську цього року очікують подвоєння врожаю – минулого року на цій окупованій території зібрали пів мільйона тонн зерна, наступного року обіцяють зібрати вже мільйон.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.