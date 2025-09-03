Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На окупованому лівобережжі Херсонщини загострюється водна криза

Андрій Муравський — 3 вересня, 16:40
На окупованому лівобережжі Херсонщини загострюється водна криза
Зруйнована Каховська ГЕС

На тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, пише "Вгору"

"Вони нічого не можуть зробити — самі ж підірвали Каховську ГЕС", — нагадав він.

Данилов пояснив, що регіон повертається до природного стану сухих степів. "Мої колеги-географи кажуть про аридизацію, тобто перехід до аридного, сухого клімату. Фактично лівобережжя стане напівпустелею", — сказав він.

У майбутньому це може призвести не лише до втрати зрошення, а й до дефіциту питної води."Факт у тому, що того, що було, більше не буде. Регіон буде висихати, відповідно, екологічна ємність народонаселення там буде зовсім інша", — підкреслив Данилов.

Читайте також:

Без води. Як катастрофа на Каховській ГЕС може знищити овочівництво Півдня

Нагадаємо:

6 червня 2023 року Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Зруйнована росіянами Каховська ГЕС була однією з десяти діючих в Україні гідроелектростанцій. В масштабах усієї енергосистеми гідроенергетика забезпечує генерацію порівняно невеликим обсягом електроенергії – останнім часом цей показник коливався в межах від 7-8% від усього споживання.

Тодішній генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

В розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Донеччині рівень води в Зуївському й Вільхівському водосховищах критично знизився, що ставить під загрозу роботу однієї з ключових теплоелектростанцій — Зуївської ТЕС.

Раніше повідомлялося, що на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.

вода Херсон Каховська ГЕС

Каховська ГЕС

На окупованому лівобережжі Херсонщини загострюється водна криза
Рахункова палата розповіла, як використовують кошти на відновлення Каховської ГЕС
Прем'єр доручив розробити механізм компенсації різниці в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Останні новини