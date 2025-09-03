На окупованому лівобережжі Херсонщини загострюється водна криза

На тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, пише "Вгору"

"Вони нічого не можуть зробити — самі ж підірвали Каховську ГЕС", — нагадав він.

Данилов пояснив, що регіон повертається до природного стану сухих степів. "Мої колеги-географи кажуть про аридизацію, тобто перехід до аридного, сухого клімату. Фактично лівобережжя стане напівпустелею", — сказав він.

У майбутньому це може призвести не лише до втрати зрошення, а й до дефіциту питної води."Факт у тому, що того, що було, більше не буде. Регіон буде висихати, відповідно, екологічна ємність народонаселення там буде зовсім інша", — підкреслив Данилов.

6 червня 2023 року Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Зруйнована росіянами Каховська ГЕС була однією з десяти діючих в Україні гідроелектростанцій. В масштабах усієї енергосистеми гідроенергетика забезпечує генерацію порівняно невеликим обсягом електроенергії – останнім часом цей показник коливався в межах від 7-8% від усього споживання.

Тодішній генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

В розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Донеччині рівень води в Зуївському й Вільхівському водосховищах критично знизився, що ставить під загрозу роботу однієї з ключових теплоелектростанцій — Зуївської ТЕС.

Раніше повідомлялося, що на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.