У порту Севастополя вантажать контейнери на експорт – Lloyd's List

Китайський контейнеровоз з червня вже чотири рази заходив до Севастополя у тимчасово окупованому Криму, і Росія відправляла товари у контейнерах з цього порту на експорт.

Про це з посиланням публікацію Lloyd's List пише ЦТС.

"За нашими даними, китайський контейнеровоз Heng Yang 9 (IMO: 1059979) здійснив чотири заходи з червня, підроблюючи свій сигнал автоматичної ідентифікації", – говориться у публікації Lloyd's List.

Контейнеровоз, що належить Китаю, але зареєстрований у морському реєстрі Панами, застосовував спуфінг при використанні системи передачі AIS, щоб приховати реальний порт, де здійснюється навантаження, зазначає видання.

"Росія відновила відправку контейнерів з Севастополя. Раніше товарообіг обмежувався сільськогосподарськими товарами", – говориться у публікації.

Lloyd's List припускає, що у контейнерах на експорт пішла, зокрема, продукція з тимчасово окупованого Донбасу, яку до порту доставили залізницею.

Зазначимо, що у квітні Росія запустила до анексованого Криму перший контейнерний потяг через інші окуповані українські території. Він пройшов по Свердловській залізниці за спеціально розробленим графіком через захоплені регіони Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.

Медіа писали, що потяг подолав понад 3000 кілометрів менше ніж за п’ять днів, а у порту Севастополя контейнери перевантажили на морські судна.

Колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що підготовка до запуску потяга тривала з лютого – відтоді, як як росіяни закінчили ремонт ділянки Волноваха – Розівка.

За кілька днів після першого контейнерного потягу повідомлялося про другий, його помітили поблизу Мелітополя.

Раніше влада анексованого Севастополя повідомила, що планує організувати міжнародні контейнерні перевезення в морському порту і що судно-контейнеровоз місткістю 260 контейнерів вже здійснило три рейси між Севастополем та портами Туреччини та Єгипту.

При чому повідомлялося, що у планах на цей рік обсяги переробки в порту повинні скласти до 500 тисґ тонн інертних, тарно-штучних та генеральних вантажів, а також до 2000 одиниць контейнерів. На 2026 рік обсяги перевалки контейнерів у Севастополі плануються збільшити до 20 тис одиниць (TEU).

"Тим часом Маріуполь і Бердянськ, які потрапили під контроль Кремля у 2022 році, офіційно оголосили відкритими для іноземного судноплавства. Це чітка спроба показати ці порти як частину Російської Федерації. Але з юридичної та етичної точки зору це не так", – нагадує Lloyd's List.

"Виходячи з відносної дипломатичної дружби між Москвою та Пекіном, немає нічого, що заважало б китайським операторам здійснювати бронювання в Севастополі, принаймні з точки зору відповідного внутрішнього законодавства", – пише видання.

"Але такі дії суперечать резолюції Міжнародної морської організації від 2023 року, яка закликає держави-члени інструктувати судна під їхнім прапором не здійснювати такі здійснювати такі судозаходи. Навіть якщо юрисдикція, в якій ви перебуваєте, дозволяє вам здійснювати ці операції, моральний імператив тут очевидний: тримайте свої судна подалі", – підкреслює Lloyd's List.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ. У планах країни-агресора активізувати вивезення з портів вкраденого в Україні зерна та вугілля.

Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть скромний урожай.

Також повідомлялося, що у окупованому Скадовську на Херсонщині росіяни збираються нарощувати потужності з перевалки вантажів.

Передбачено будівництво на території Скадовського портускладських майданчиків для контейнерів та генеральних вантажів, а також ємностей для наливних харчових вантажів.