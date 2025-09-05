Замовлення зникли і давить Китай: Росія збирається розпродати суднобудівні верфі

Об'єднана суднобудівна корпорація Росії (ОСК) підготує список верфей на продаж, а потім погодить його з російським урядом і правителем РФ Путіним, щоб розпродати підприємства, що простоюють без замовлень.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву голови правління банку ВТБ і ради директорів ОСК Андрія Костіна.

"Ми маємо верфі, на яких взагалі немає замовлень на сьогодні. Взяти хоча б Севастопольський завод (знаходиться у тимчасово окупованому РФ Криму, – ред), створений 1783 року. На ньому немає замовлень, там залишилися працівників 200 осіб, тобто скорочено переважну кількість працівників. І замовлення навряд чи прийдуть", – сказав Костін.

За його словами, поки на верфях будуть замовлення, корпорація не закриватиме їх і не продаватиме, але в цілому галузь потребує "великої реструктуризації".

ОСК була створена в 2007 році за указом правителя РФ Владіміра Путіна для об'єднання розрізнених суднобудівних заводів по всій країні, їхнього оздоровлення та наповнення замовленнями.

2023 року Путін передав корпорацію в управління банку ВТБ. Причиною такого кроку називали незадовільний фінансовий стан ОСК. 2025 року фінансові показники корпорація не розкривала.

Проблеми із замовленнями на російських верфях пов'язані з тим, що будувати кораблі в Росії у кілька разів дорожче, ніж у Китаї.

Так, три найбільші експортери російського зерна збираються замовити понад 60 балкерів (спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом: зерна, вугілля тощо - ред.) на китайських верфях, де вони обійдуться замість 12,5 млрд руб. за судно в 3,5 млрд руб. ОСК погодилася "поступитися" виробництвом перших 10 балкерів китайській стороні.

Нагадаємо:

Уряд Російської Федерації бачить "тривожні ознаки" в ситуації з російською економікою. В липні темпи зростання ВВП РФ сповільнилися до 0,4% рік до року, хоча за підсумками другого кварталу економіка додала 1,1%, а торік — 4,3%.