Попри збільшення атак українські порти збільшили перевалку вантажів на понад третину

Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає: лише у квітні зафіксовано понад 500 БпЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично порти зазнавали обстрілів через день.

За даними АМПУ, у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 млн тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Зазначається, що основу вантажопотоку традиційно сформували зернові — 16 млн тонн, що на 7% більше, ніж торік.

За перший квартал 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% – понад 21 млн тонн вантажів.