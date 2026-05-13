Концесія у порту Чорноморськ: Мінрозвитку оголосило про перехід до наступного етапу

Концесія у Чорноморському морському порту переходить до наступного етапу – офіційно розпочався конкурентний діалог щодо терміналів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, а також віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Офіційно розпочали процедуру конкурентного діалогу щодо першого та контейнерного терміналів", – написав він у Телеграм.

Він наголосив, що це "один із найбільших інфраструктурних PPP-проєктів в Україні та перша концесія такого масштабу, яка реалізується під час повномасштабної війни".

Протягом наступних 75 днів держава та потенційні інвестори спільно опрацьовуватимуть фінальну модель концесії.

У міністерстві зазначають, що учасники вже отримали доступ до необхідної інформації, проводять аналіз активів та готують свої пропозиції щодо майбутнього проєкту.

"Для нас важливо сформувати зрозумілу й збалансовану модель партнерства, яка врахує інтереси держави, громади та бізнесу", – повідомив Кулеба.

Проєкт передбачає модернізацію портової інфраструктури, підвищення ефективності роботи терміналів, збереження понад тисячу робочих місць та довгострокові надходження до державного і місцевих бюджетів.

Нагадаємо:

Наприкінці березня повідомлялося, що конкурсна комісія завершила прийом заявок на концесію першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.

Раніше Мінрозвитку повідомляло, що контейнерний термінал у Чорноморську можуть передати в концесію в першому кварталі 2026 року.

Кандидати мають відповідати низці вимог: реальний досвід управління терміналами, щонайменше $50 млн доступних інвестицій, гарантія збереження майже тисячі робочих місць протягом перших п'яти років та здатність наростити перевалку до мінімум 250 тис. TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

Раніше на інвестиційній конференції у Варшаві Україна представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни. Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році.