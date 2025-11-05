У кошторисі харківського онкоцентру сховали вартість доставки – "Наші гроші"

Харківська ОДА замовила консорціуму "Білдінг Груп" першу чергу будівництва КНП "Обласний центр онкології" в Харкові за три мільярди гривень. "Наші гроші" підрахували, що на доставці низки будматеріалів потенційно можуть переплатити 30 млн грн.

Про це йдеться у публікації на сайті "Наші гроші".

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 29 жовтня за результатами тендеру замовив консорціуму "Білдінг Груп" першу чергу будівництва.

До кінця 2028 року мають добудувати лікувально-діагностичний корпус із хірургічним, приймальним, діагностичним і відділенням клінічних досліджень, енергетичний блок, станцію лікувальних газів і дві трансформаторні підстанції, а також влаштувати укриття на 1 100 осіб із підземним переходом.

У 2025 році передбачено підготовчі роботи на 14,83 млн грн – знесення зелених насаджень, винос інженерних мереж, організацію будівельного майданчика та початок загальнобудівельних робіт.

На 2026 рік запланували перекладання магістральних тепломереж, зведення корпусів, монтаж систем протипожежного захисту, вентиляції, димовидалення, встановлення частини медичного і технологічного обладнання за 850,15 млн грн.

Понад 2 млрд грн іде на 2027-2028 роки.

Джерело фінансування ‒ місцевий бюджет в рамках реалізації публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я в рамках Ukraine Facility. Договірна ціна динамічна.

"У кошторисі відпускні ціни, ймовірно, вказані разом із доставкою, бо у відповідній графі доставки стоять нулі", – зазначено у публікації.

За даними ДП "НІРІ", у вересні найвища провізна плата в Україні складала 35 грн/ткм спецтранспортом. З урахуванням цього показника, вартість доставки по місту могла би додавати до відпускної ціни приблизно 1 050 грн.

"З урахуванням доставки деякі вагомі позиції закладені по ринкових цінах, а деякі можуть нести ризик переплат", – пишуть "Наші гроші".

Наприклад, керамічну одинарну повнотілу цеглу марки М100 заклали по 16 200 грн/тис шт (тут і далі ціни та суми з ПДВ). За відрахуванням доставки її ціна може становити 15 150 грн/тис шт, тобто 15 грн/шт. База "Куб" у Харкові продає таку цеглу по 8-12 грн/шт, а "Будпартнер" ‒ по 10-11 грн/шт.

Бетон В35 М450 вписали по 6 574 грн/куб. м. У червні на тендерах з ремонту клінічної лікарні Харкова доставка бетону коштувала 792 грн/куб. м. За вирахуванням такої ціни доставки відпускна ціна бетону нині склала би 5 782 грн/куб. м.

Завод "Rock side" продає такий бетон по 4 500-4 850 грн/куб. м, а "Асфальтпром" ‒ по 4 686-4 932 грн/куб. м, порівнюють "Наші гроші".

Гіпсові штукатурні суміші вписали по 36 грн/кг. У кошторисі ремонту клінічної лікарні доставка штукатурки коштувала 0,30 грн/кг.

"Навіть якщо, віднявши таку ціну доставки, за основу взяти відпускну ціну в 35 грн/кг, вона вдвічі буде відрізнятися від ринкової. База "Куб" та "Епіцентр" у Харкові пропонують такі суміші вдвічі дешевше ‒ по 8-15 грн/кг", – звертають увагу аналітики.

"Тільки на цих трьох позиціях, на які припадає 95,46 млн грн, потенційно можуть переплатити 30 млн грн", – стверджує сайт.

Консорціум був єдиним учасником торгів. Учасники мали, зокрема, підтвердити середньорічний оборот коштів не менше 10% від ціни тендерної пропозиції, а також наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Консорціум "Білдінг Груп" зареєстрований в 2020 році в Харкові. Зараз його учасниками є харківські фірми: ТОВ "Індастріал Білдінг Груп" Наталії Головко і ПП "Будівельна фірма "Промтекс" Станіслава Бровіна і Руслана Малого. Консорціумом керує Сергій Кубарєв.

Фірма "Індастріал Білдінг Груп" із 2017 року отримала підрядів на 554,53 млн грн, а фірма "Промтекс" із 2016 року – на 3,73 млрд грн, пишуть "Наші Гроші" і зазначають, що "неодноразово фіксували завищені ціни у кошторисах "Промтексу".

