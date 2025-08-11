Харків отримає кошти на будівництво підземних відділень лікарні
Харківщина отримає понад 130 млн грн на будівництво підземних відділень лікарні та нового онкоцентру.
Про це пише "Думка".
Відповідно до наказу міністра МОЗ Віктора Ляшко, Харківська область отримає рекордне фінансування у сфері охорони здоров’я — понад 130,5 млн грн із державного бюджету.
Кошти підуть на реалізацію двох масштабних медичних проєктів, говориться у повідомленні.
На зведення інноваційного комплексу підземних відділень у Харківській обласній клінічній лікарні передбачено понад 80,5 млн грн. Його "серцем" стане новий підземний перехід, який з’єднає корпуси медзакладу на проспекті Незалежності, зазначає видання.
"Другий проєкт — будівництво сучасного Обласного центру онкології на вулиці Лісопарківській. Це буде перша черга робіт із коригуванням проєкту, на яку держава виділила 50 млн грн", – говориться у повідомленні.
"Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що ці зміни затверджено постановою Кабміну й вони стали частиною масштабної програми модернізації медичної мережі України", – додає "Думка".
