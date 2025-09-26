На Харківщині на ремонт вулиці витратять рекордну для області суму

У місті Лозова на Харківщині планують відремонтувати дорогу за 38 млн грн.

Про це повідомляє громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ).

"Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради оголосило тендер на 38,8 млн грн з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вул. Олеся Гончара. Її протяжність – 1,3 км", – говориться у повідомленні.

Як відомо з системи публічних закупівель "ProZorro", аукціон відбудеться 10 жовтня, а ремонт планують завершити до кінця травня 2026 року.

Під час ремонту мають замінити дорожнє покриття на проїжджій частині та тротуарах, встановити дорожні знаки, а також роботи з освітлення (встановлять 42 світильники) та озеленення.

У ХАЦ повідомили, що намагались отримати коментар в Лозівській міськраді щодо доцільності проведення капітального ремонту вулиці Олеся Гончара за 38 млн грн, але поки що не вдалось.

"Міський голова Сергій Зеленський перебуває у відрядженні, а виконуючий обов’язки міського голови Сергій Жидков не відповідає на дзвінки", – пояснили у громадській організації.

"Ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни", – заявили у ХАЦ.

*ХАЦ вважає, що під час великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімізовані, а вивільнені кошти мають бути спрямовані на потреби Сил Оборони України. Зараз подібні роботи не на часі", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше на Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. І будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.