Будівництво онкоцентру у Харкові: підряднику дадуть авансом мільярд гривень

У Харкові на фінансування першої черги онкоцентру виділено понад 3 мільярди гривень у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє "Думка".

Йдеться про першу чергу будівництва нового центру онкології у Харкові, яку, за даними Prozorroо, оцінили у 3 млрд 161 млн грн

Харківський антикорупційний центр звертає увагу, що проєкт угоди дозволяє підряднику отримати авансовий платіж у розмірі до 30% від загальної суми, тобто майже 1 млрд грн.

Новий онкоцентр зводять у лісопарковій зоні в Помірках, на півночі Харкова. Він має вмістити 510 ліжок для пацієнтів.

"Будівництво розпочали ще до повномасштабного вторгнення у межах програми "Велике будівництво", однак у лютому 2022 року договір із підрядником було розірвано. Станом на 2025 рік, за даними програми соцекономрозвитку Харківщини, на цей об’єкт вже витратили 190,6 млн грн", – говориться у публікації.

Раніше департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав договір із ТОВ "НВПП "Академія"" на коригування проєкту реконструкції онкоцентру, вартість робіт склала 43,22 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Харківщина отримає понад 130 млн грн на будівництво підземних відділень лікарні та нового онкоцентру. На зведення інноваційного комплексу підземних відділень у Харківській обласній клінічній лікарні передбачено понад 80,5 млн грн. На будівництво сучасного Обласного центру онкології держава виділила 50 млн грн.

У місті Лозова на Харківщині планують відремонтувати дорогу за 38 млн грн. Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" повідомив, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни.

Раніше на Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. І будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.