У Києві все ще без тепла 3300 багатоповерхівок – Кличко

Ще 3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня", – нагадав він.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян", – запевнив Кличко.

Водопостачання вже відновили, додав він.

На лівобережній частині Києва відновлено водопостачання, але без електроенергії на верхні поверхи багатоповерхівок вода може ще не доходити.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві найскладніша ситуація після російської атаки – на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без тепла, водопостачання та світла.

Зранку 24 січня "зелена" та "червона" лінії київського метрополітену працювали в обмеженому режимі: через виявлені після обстрілу пошкодження поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.

У обід КМДА повідомила, що "червона" лінія метро повертається до звичайного режиму роботи.