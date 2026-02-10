Київщина отримала від партнерів понад 500 великих генераторів: де встановлюють

Київська область за останні декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.

Про це йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Цю допомогу надали міжнародні партнери — Польща, Литва, Чехія, УВКБ ООН, Товариство Червоного Хреста в Україні та на Київщині, гуманітарні організації та благодійні фонди.

Генератори вже встановлені на об'єктах критичної інфраструктури: котельнях, водоканалах, лікарнях, школах, дитячих садках, пунктах незламності.

Голова Київської ОВА Микола Калашник навів низку прикладів.

У Борисполі генератор, отриманий від Польщі, встановлено біля котельні, яка забезпечує теплом школу, професійно-технічний ліцей, дитячий садок і цілий мікрорайон — 28 багатоквартирних будинків. Ще один генератор у місті заживляє свердловину водоканалу.

"Окремий приклад — Ворзель. Тут генератор, наданий ДСНС України, працює в школі та забезпечує електроенергією навчальний заклад, модульне містечко для людей, які втратили житло, і котельню", - зазначив Калашник.

Нагадаємо:

Папа Римський Лев чотирнадцятий, на тлі регулярних обстрілів української енергетики, організував доставлення до України 80 електрогенераторів, а також медикаментів і продуктів харчування.