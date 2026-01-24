У Києві на Троєщині 600 будинків – без тепла, водопостачання та світла

У Києві найскладніша ситуація після російської атаки – на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без тепла, водопостачання та світла.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою", – написав він у Телеграм.

За його словами, близько 600 будинків – без усіх послуг. Там розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).

Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).

Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293, розповів Кличко.

Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", – запевнив столичний очільник.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

У Києві внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Зранку 24 січня "зелена" та "червона" лінії київського метрополітену працювали в обмеженому режимі: через виявлені після обстрілу пошкодження поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.

У обід КМДА повідомила, що "червона" лінія метро повертається до звичайного режиму роботи.