На Харківщині через обстріли РФ знеструмлена ціла громада

На Харківщині через російські обстріли повністю знеструмлена Лозівська громада.

Про це пише "Думка".

10 лютого росіяни атакували енергетичні об'єкти на Харківщині, говориться у публікації.

Як повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський, російські війська вкотре обстріляли енергетичні об'єкти Лозівщини.

"Лозівська громада знеструмлена. Прошу зберігати спокій. Критична інфраструктура переходить на альтернативні джерела живлення. Медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі", – повідомив міський голова Лозової.

Він зазначив, що для мешканців працюють Пункти Незламності, де можна зарядити телефони, отримати стабільний мобільний зв'язок та зігрітися.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.

У Запорізькій області майже 6 тисяч абонентів залишилися без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів 10 лютого.