"Київводоканал" відновив водопостачання на лівому березі Києва
На лівобережній частині Києва відновлено водопостачання, але без електроенергії на верхні поверхи багатоповерхівок вода може ще не доходити.
Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал".
"Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста", – говориться у повідомленні.
"Київводоканал" нагадує мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послуга вже відновлена.
"Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста", – говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві найскладніша ситуація після російської атаки – на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без тепла, водопостачання та світла.
У Києві внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.
Зранку 24 січня "зелена" та "червона" лінії київського метрополітену працювали в обмеженому режимі: через виявлені після обстрілу пошкодження поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.
У обід КМДА повідомила, що "червона" лінія метро повертається до звичайного режиму роботи.