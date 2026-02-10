Українська правда
Деяким киянам обіцяють виплатити по 40 тисяч гривень

Альона Кириченко — 10 лютого, 13:45
Депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової допомоги 40 000 гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах через пошкодження житла внаслідок аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання).

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Йдеться про аварії, спричинені атаками ворога на інфраструктуру", – уточнив він.

Нагадаємо:

У Києві більш ніж 1400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення.

