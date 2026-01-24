Поїзди "зеленої" та "червоної" гілок столичного метро змінили рух через обстріл

Українська правда

Зранку 24 січня "зелена" та "червона" лінії київського метрополітену працюють в обмеженому режимі: через виявлені після обстрілу пошкодження поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.

Джерело: КМДА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: За інформацією міської влади, під час огляду відкритої території "зеленої" гілки виявили пошкодження огорожі, які виникли внаслідок нічного обстрілу.

Через це рух поїздів на цій лінії наразі розірвано. Перевезення пасажирів здійснюється на двох ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

Оновлено: Пізніше місцева влада повідомила й про зміни на "червоній" лінії метро.

Зокрема, поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" (інтервал 7-9 хвилин), а також "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" (інтервал 12 хвилин).

Зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".

Дослівно: "Звертаємо увагу: наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі.

Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора".

Нагадаємо:

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано влучання у трьох районах міста, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.