Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Новини 9 лютого: у Медведчука відібрали ліс, "Нафтогаз" знову атакували, Zara йде

Віктор Волокіта — 9 лютого, 21:00
Новини 9 лютого: у Медведчука відібрали ліс, Нафтогаз знову атакували, Zara йде

Про що говорили сьогодні?

Про київську Троєщину: У Києві відновлено теплопостачання в одному з проблемних районів - на Троєщині.

Про атаки РФ: Впродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз.

Про Київ і тепло: У Києві більш ніж 1400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, на Херсонщині у 6 населених пунктах – надзвичайно складні обставини для відновлення.

Про Медведчука: Прокуратура повернула у власність держави 24 гектари лісу на Київщині, які у 2004 році були незаконно передані родині екснардепа Віктора Медведчука.

Про Zara: Компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та інші марки, розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі, і хоч продовжує орендувати площі у торгових центрах Харкова та Одеси, їхня доля – під питанням.

Ексклюзив ЕП

Concert-у не буде: як посварилися засновники найбільшого оператора квитків

Найбільший квитковий оператор країни опинився в корпоративному конфлікті. Які це матиме наслідки для ринку?

Армія має бути з теплом. Що потрібно змінити, щоб поставки не зривалися

Київ тепло Медведчук

тепло

Новини 9 лютого: у Медведчука відібрали ліс, "Нафтогаз" знову атакували, Zara йде
У Мінрозвитку стверджують, що відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві
В Бурштині частково відновили постачання тепла та води після атаки на ТЕС

Останні новини