Фіктивний ремонт парку: службовцям "Київзеленбуду" вручили підозри

У Києві вручили підозри двом службовим особам комунального об'єднання "Київзеленбуд", через яких зі столичного бюджету було сплачено 900 тисяч гривень за фіктивний ремонт парку.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом службовим особам КО "Київзеленбуд", а саме колишнім заступнику генерального директора та начальнику відділу", – говориться у повідомленні.

Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів та пособництві розтраті під час проведення капітального ремонту парку "Позняки" у 2024 році.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора комунального підприємства за пособництва свого підлеглого – начальника відділу, шляхом завищення обсягу виконаних будівельних робіт заплатили підряднику понад 900 тис. гривень за роботи, які не виконали", – повідомляє прокуратура.

Таким чином столичному бюджету завдано збитки на цю суму, що підтверджено проведеними експертизами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо:

Раніше прокурори повідомили про підозру начальнику відділу КО "Київзеленбуд" та директору підрядної організації, які заволоділи бюджетними коштами під час реконструкції та благоустрою парку "Орлятко" у Солом'янському районі міста Києва.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Раніше повідомлялося, що посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Також раніше на Київщині викрили незаконну схему у лікарні: з пацієнтів брали гроші за лінзи, а лікарня подавала документи, ніби вони видані безкоштовно.