У Києві до звичайного режиму роботи повертається "червона" лінія метро, на якій через дефіцит енергії після масованої атаки інтервали руху поїздів було змінено.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Червона" лінія метро відновлює роботу у звичайному режимі. Час очікування поїзда згідно з графіком вихідного дня – 6 хвилин", – говориться у повідомленні.

На вхід вже відкриті всі станції, повідомили у КМДА.

До того через складну ситуацію в енергосистемі після масованої атаки в ніч на 24 січня на Святошинсько-Броварській лінії були запроваджені тимчасові зміни у русі поїздів.

Дефіцит електроенергії змусив метрополітен змінити інтервали руху поїздів.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

У Києві внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Зранку 24 січня "зелена" та "червона" лінії київського метрополітену працювали в обмеженому режимі: через виявлені після обстрілу пошкодження поїзди не здійснюють перевезення пасажирів між лівим та правим берегами столиці.