У Києві викрили розтрату коштів, виділених на облаштування островів

Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру керівнику приватного підприємства, якого разом із посадовцем комунального підприємства "Плесо" підозрюють у розтраті понад 1,7 млн грн, виділених на природоохоронні заходи у Києві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Також про це пише Національна поліція України.

"У 2021 році КП "Плесо" отримало ці кошти з міського фонду охорони довкілля для створення водоохоронних зон у столиці. Щоб "освоїти" гроші до кінця року, директор КП домовився з керівником приватної компанії про фіктивне виконання робіт", – говориться у повідомленні.

Попри незавершений тендер, сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою п'яти об'єктів, серед яких Труханів і Венеціанський острови, повідомляє прокуратура.

23 грудня 2021 року вони підписали акт виконаних робіт, яких фактично не проводили, а вже 30 грудня компанії перерахували 1,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службове підроблення.

"Прокурори також у суді домоглися скасування незаконно встановлених водоохоронних зон і прибережних смуг на островах. Це унеможливить забудову чи інше незаконне використання територій — відповідні записи вже вилучено з Держземкадастру", – говориться у повідомленні.

Розслідування щодо посадовця КП "Плесо" завершено, він ознайомлюється з матеріалами справи, зазначають в Офісі генпрокурора.

