Росіяни знищили офіс української оборонної компанії

Під час комбінованої російської атаки вночі 14 травня зазнав руйнувань київський офіс оборонної компанії Skyeton, яка виробляє безпілотні авіаційні системи.

Про це пише DOU.ua.

"Внаслідок сьогоднішньої російської атаки було знищено наш київський офіс. Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон", – повідомила компанія у соцмережі.

Компанія пообіцяла продовжити свою роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України.

Skyeton — український виробник безпілотних авіаційних систем, заснований у 2006 році, який спеціалізується на розвідувальних БПЛА, зазначає DOU.ua.

Компанія постачає дрони для Сил оборони України, а також виготовляє продукцію за кордоном, має сертифікацію за стандартами NATO і розвиває рішення, стійкі до радіоелектронної боротьби.

У липні 2025 року Skyeton об'єдналася з британською оборонною компанією Prevail Partners, щоб створити спільне підприємство у Великій Британії.

Skyeton також почала виготовляти дрони Raybird у Словаччині через дочірнє підприємство Tropozond s.r.o. Крім того, Skyeton раніше підписала угоду з данською Quadsat щодо розвитку систем електромагнітного спостереження.

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.

У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.