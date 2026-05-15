У центрі Києва на вихідних 16-17 травня обмежать рух: причини та перелік вулиць

У центрі Києва 16-17 травня обмежать рух через марафон

У центрі Києва 16-17 травня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення благодійного спортивно-масового заходу "MHP Run4Victory Київ Марафон".

Про це у Telegram повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

16 травня обмеження діятимуть для усіх видів автотранспорту з 10:30 до 13:00 вулицею Еспланадною (від перехрестя з вулицею Рогнідинською) та вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською).

17 травня з 8:00 до 15:00 рух буде перекрито за маршрутом марафону: вулиця Саксаганського в напрямку площі Галицької, далі просп. Берестейський (непарна сторона) в бік перехрестя з вул. Академіка Янгеля.

Далі маратон здійснить розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля, пройде проспектом Берестейським у зворотному напрямку, потім вулицею Саксаганського і завершиться біля Палацу спорту.

Всі ці ділянки будуть недоступні для руху у вищезазначений проміжок часу.

Нагадаємо:

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діють тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська" через капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену.