Наслідки атаки РФ: у Києві пошкоджена станція метро й транспортна інфраструктура

Внаслідок російської масованої атаки у Києві пошкоджені об'єкти вулично-дорожньої мережі та наземні павільйони входу та виходу станції метро "Бориспільська".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА проінформували про роботи з ліквідації наслідків атаки. За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок обстрілу пошкоджені наземні павільйони входу та виходу станції метро "Бориспільська".

"Фахівці КП "Київський метрополітен" демонтують пошкоджені елементи покриття. Водночас станція працює для пасажирських перевезень у звичному режимі відповідно до встановленого графіка", – говориться у повідомленні.

Фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" зафіксували пошкодження живлення світлофорного об'єкта на перетині Харківської площі та вулиці Бориспільської, але він працює від шафи резервного живлення. Також пошкоджено дорожнє табло.

Бригади КП "Київміськсвітло" узялися оперативно перевіряти мережі зовнішнього освітлення в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському та Шевченківському районах.

У Голосіївському районі пошкоджені об'єкти вулично-дорожньої мережі. А в Подільському – огороджувальні конструкції та облицювання штучної споруди. Водночас на рух транспорту ці пошкодження не впливають, зазначають у КМДА.

У КП "Київавтошляхміст" проінформували про тимчасове обмеження руху крайньою правою смугою на заїзді з Наддніпрянського шосе на Південний мостовий перехід.

За інформацією КК "Київавтодор", до ліквідації наслідків атаки у столиці були залучені КП ШЕУ районів міста та спецтехніка.

На розбиранні завалів працюють щонайменше 9 одиниць техніки, зокрема самоскиди та фронтальні навантажувачі Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Подільського і Шевченківського районів, а також КП ШЕУ "Магістраль".

Нагадаємо:

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.

Станом на 12 ранку у Києві внаслідок російського комбінованого удару 5 людей, серед яких 12-річна дитина, загинули та 44 людини постраждали. За даними ДСНС, ще 20 людей шукають.

У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.

Під час комбінованої російської атаки вночі 14 травня зазнав руйнувань київський офіс оборонної компанії Skyeton, яка виробляє безпілотні авіаційні системи.