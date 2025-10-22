Київські комунальники переплатили десятки мільйонів гривень за Інтернет-обладнання

Київські прокурори обвинувачують у службовій недбалості посадовців "Київтелесервісу", які під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету сплатили на 51 мільйон гривень більше від ринкової вартості.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва скерували до Дарницького районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо двох посадовців спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс", які обвинувачуються у службовій недбалості під час закупівлі мережевого обладнання для Інтернету", – говориться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що СКП "Київтелесервіс", підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та товариство з обмеженою відповідальністю уклали договір на поставку мережевого обладнання, а також його налаштування, на загальну суму 172 млн гривень.

"Водночас внаслідок неналежного моніторингу ринкових цін, який мали провести обвинувачені, на закупівлю обладнання з бюджету витратили на 51 мільйонів гривень більше від його ринкової вартості. Таким чином бюджету столиці завдано збитків на цю суму", – повідомляє прокуратура.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві.

Нагадаємо:

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом особам, які не заплатили за товар, внаслідок чого покрити вартість довелося банку-гаранту.

Прокуратура повернула державі майже мільйон гривень, безпідставно виплачених підряднику під час будівництва житла для військових.

Раніше повідомлялося, що на Буковині судитимуть чиновника земельного кадастру та організатора незаконної приватизації комунальних земель.

На Рівненщині за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари. Воно є частиною гідрологічного заказника місцевого значення.

Поліцейські Київщини спільно з СБУ повідомили про підозру екс-голові сільради. Його підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 мільйона гривень.

Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".

Господарський суд Закарпатської області зобов'язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.