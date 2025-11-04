Генератори з переплатою: підозру вручили експосадовцю КМДА

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому посадовцю одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки КМДА, через якого у 2023 році купив генератори за цінами, значно вищими за ринкові.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів. Встановлено, що у травні 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

"Під час закупівлі генераторів він не порівняв належним чином цінові пропозиції, надані постачальниками, з ринковою вартістю генераторів та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало генератори за цінами, значно вищими за ринкові", – говориться у повідомленні.

Внаслідок цього за них переплатили 4,8 млн гривень, зазначено у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів вручили керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА, додали у прокуратурі.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводять слідчі Управління поліції в метрополітені ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

