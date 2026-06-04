У Києві суд постановив знести будинки в урочищі "Горбачиха"

У Києві апеляційний господарський суд залишив без змін рішення про знесення чотирьох житлових будинків, самочинно побудованих на ділянці водного фонду в Урочищі "Горбачиха".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У справі за позовом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення, яким відповідача зобов'язано знести будівлі загальною площею 500 кв.м, самочинно побудовані на ділянці водного фонду в Урочищі "Горбачиха".

Урочище знаходиться на лівому березі Дніпра у Дніпровському районі столиці.

Йдеться про чотири житлові будинки, будинок охорони та господарські приміщення, зареєстровані за фізичною особою на підставі рішення третейського суду та ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

"Згодом право власності на ці домоволодіння перейшло до громадської організації та надалі до обслуговуючого кооперативу на підставі договорів купівлі-продажу. Усі ці будівлі розміщені на земельній ділянці площею майже 13 га та вартістю понад 50 млн грн", – розповіли у прокуратурі.

Власники нерухомості хотіли отримати земельну ділянку під самочинно збудованою нерухомістю. Вони звертаючись до Київської міської ради за дозволом на розроблення проєкту землеустрою. Не отримавши позитивну відповідь, власники замовили технічну документацію на землю самі.

При цьому, Київська міська рада не ухвалювала жодних рішень щодо передачі спірної земельної ділянки у власність чи у користування зазначеним фізичним/юридичним особам, правовстановлюючі документи на землю їм не видавалися та не реєструвалися.

Оскільки суди підтримали позицію прокуратури, ділянку мають звільнити від усіх самочинно збудованих споруд, усунувши таким чином столичній громаді перешкоди для користування нею, зазначає прокуратура.

Урочище "Горбачиха" відноситься до об'єктів природно-заповідного фонду згідно з рішенням Київської міської ради від 17 лютого 1994 року.

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