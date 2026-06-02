Захист критичної інфраструктури: викрито розтрату на сотню мільйонів гривень

Правоохоронці викрили розтрату 104 мільйонів гривень бюджетних коштів під час спорудження захисту електричної підстанції на Закарпатті: підозру отримав екскерівник Служби відновлення, який підписував документи із суттєво завищеними цінами на будматеріали.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про Юрія Максименка.

За даними слідчих, 104 мільйони гривень держава втратила через завищені ціни під час будівництва захисту критичної інфраструктури.

"Під час війни кожен об'єкт енергетики має особливу цінність. Це не просто бетон, метал чи будівельні роботи. Це захист людей, стабільність енергосистеми та безпека країни. Але навіть у таких умовах знаходяться ті, хто бачить у державних проєктах не відповідальність, а можливість заробити", – зазначив Кравченко.

Розтрату бюджетних коштів викрито під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

За даними слідства, колишній керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області погоджував та підписував документи із суттєво завищеними цінами на будівельні матеріали.

Один із прикладів – спеціальні бурові інструменти для виконання робіт. У документах їхня вартість перевищувала ринкову більш ніж у п'ять разів. І це не поодинокий випадок, розповіли у прокуратурі.

Експертизи підтвердили збитки державі на понад 104,9 млн грн.

Під час обшуків виявлено документи з реальними комерційними пропозиціями від постачальників, які свідчать, що посадовець знав фактичну вартість матеріалів.

"Тобто мова не про помилку в розрахунках чи недбалість. Мова про свідомий вибір на користь завищених цін коштом держави", – наголошує генпрокурор.

Посадовцю повідомлено про підозру.

