Нецільове використання 94 мільйонів гривень: львівському "дорожнику" вручили підозру

Начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області повідомили про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів, які він спрямував на облаштування майданчика для відстоювання транспорту замість пріоритетного ремонту доріг.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про Олега Березу, який очолює Службу відновлення у Львівській області.

НАБУ і САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції у Львівській області повідомили начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (раніше — Служба автомобільних доріг у Львівській області) про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.

У 2022 році посадовець забезпечив оплату робіт із капітального ремонту — облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець — за кошти, передбачені на поточні видатки, попри те що достовірно знав про відсутність бюджетних асигнувань на такі витрати. "Водночас саме видатки на поточний ремонт доріг мали пріоритет, що забезпечувало швидкий розрахунок із підрядником. Унаслідок цього у грудні 2022 року підрядній організації перерахували понад 92 млн грн бюджетних коштів не за цільовим призначенням", – розповіли у НАБУ.

У 2023 році посадовець забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об'єкті на суму майже два мільйона гривень.

