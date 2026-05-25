У Києві суд забов’язав знести будівлю на острові Муромець

У Києві суд скасував незаконну реєстрацію права власності на будівлю на острові Муромець – її мають демонтувати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом Деснянської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд скасував незаконну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю площею 905,7 кв.м.

Суд зобов'язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій вона незаконно розміщена. Ділянку мають привести у придатний для використання стан, демонтувавши нежитлову будівлю та всі інші конструкції.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1224 га, розташовану на острові "Муромець", яка належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту.

Цільове призначення цієї землі – "для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами".

Прокурори у суді довели, що спочатку з використанням підроблених документів зареєстрували право власності на будівлю за фізичною особою, а надалі – за товариством, якому вказану будівлю передали до статутного капіталу.

Водночас Київська міська рада земельну ділянку вартістю майже чотири мільйона гривень нікому не відводила, правовстановлюючі документи на землю не реєструвались.

Дозвільні документи контролюючих органів на будівництво об'єктів нерухомості також відсутні.

Крім того, будівля є тимчасовою спорудою, тому в силу закону не могла бути зареєстрована як нерухомість.

"З метою упередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки, Деснянська прокуратура міста Києва у судовому порядку скасувала усі незаконні реєстраційні дії", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Києві за рішенням суду з ландшафтного парку "Партизанська слава" прибрали незаконно побудоване кафе та інші споруди.

Прокуратура міста Києва хоче скасувати реєстрацію права власності на нежитлові будівлі на Подолі та повернути територіальній громаді столиці земельні ділянки під ними.

Раніше Національній академії аграрних наук України заборонили побудувати котеджне містечко на річці Нивка у Святошинському районі столиці.

Столична прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок на комунальній землі вартістю понад 14,5 мільйона гривень.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.