На Львівщині експоліцейського підозрюють у вимаганні грошей у підприємців

На Львівщині колишнього поліцейського підозрюють у вимаганні грошей у підприємців під погрозою перевірок та створення перешкод для ведення бізнесу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Як розповіли у прокуратурі, підозрюваний працював торік оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Львова. За даними слідства, використовуючи статус правоохоронця, чоловік чинив тиск на власників бізнесу та вимагав неправомірну вигоду.

Серед потерпілих прокуратура називає двох керівників товариств і одна підприємиця, які працюють у сферах виробництва та продажу пластикової тари, побутової хімії, а також виготовлення й реалізації кондитерських виробів.

"Поліцейський запевняв підприємців, що у разі відмови платити ініціюватиме перевірки їхньої господарської діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Вважаючи, що він має реальні можливості впливати на роботу бізнесу, підприємці погодилися на його вимоги", – говориться у повідомленні.

Навіть після звільнення з поліції чоловік не припинив "збирати данину", стверджує прокуратура. Він продовжував переконувати підприємців, що досі обіймає посаду, тож вони й надалі виконували його незаконні вимоги.

За даними слідства, з липня 2025 року по травень 2026 року він отримав від бізнесменів загалом 112,5 тис. грн неправомірної вигоди.

Гроші надходили готівкою, переказами на банківську картку або у вигляді безготівкової оплати товарів для його особистих і побутових потреб. Для цього він надавав підприємцям рахунки-фактури на їх придбання.

Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили колишньому старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції про підозру у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому повторно.

